Zabezpieczono 22 miliony sztuk papierosów i 30 ton krajanki tytoniowej

Policjanci wrocławskiego CBŚP uzyskali informację o międzynarodowej grupie przestępczej podrabiającej papierosy, które były następnie przemycane do krajów Unii Europejskiej. Przestępcy oznaczali wyroby tytoniowe logami znanych koncernów, ale również tworzyli własne marki. Grupa działała w województwie dolnośląskim i wielkopolskim. Policjanci ustalili adresy dwóch fabryk papierosów i dwóch wytwórni krajanki tytoniowej. Współpracując z funkcjonariuszami Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej i funkcjonariuszami Izby Celnej z Wrocławia, policjanci CBŚP wkroczyli jednocześnie na wszystkie ustalone adresy.

Funkcjonariusze zatrzymali 6 mężczyzn w trakcie wytwarzania krajanki niezbędnej do produkcji papierosów. Zabezpieczyli dwie kompletne linie służące do produkcji papierosów, ponad 22 mln sztuk papierosów o wartości 15 mln złotych, blisko 30 ton krajanki tytoniowej wartej 20 mln złotych jak również inne komponenty niezbędne do produkcji papierosów o wartości sięgającej 2 mln złotych. Według wstępnych ustaleń policjantów, wprowadzenie takiej ilości nielegalnego towaru na rynek, spowodowałoby straty Skarbu Państwa sięgające 35 mln złotych.

Śledztwo jest nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu. Fałszerze usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia licznych przestępstw karno - skarbowych. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

Wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.