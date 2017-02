Waszczykowski: Tusk powinien przedstawić program nie tylko na Malcie, ale również we własnym kraju

O ewentualnym poparciu dla Donalda Tuska minister Waszczykowski mówił w związku z wtorkową wizytą Angeli Merkel w Polsce. Jak wiadomo, kanclerz Niemiec, w przeciwieństwie do rządu Beaty Szydło, w pełni popiera polskiego kandydata. Cieszy się on także zaufaniem we wszystkich pozostałych krajach Unii Europejskiej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości już wielokrotnie zmieniali stanowisko w tej sprawie, jednak od kilku miesięcy utrzymuje się wersja poparta wypowiedzią Jarosława Kaczyńskiego, mówiąca o braku poparcia dla Tuska.

– Będziemy rozmawiać o Donaldzie Tusku, który ostatnio na Malcie zaproponował, iż chciałby kandydować dalej na kolejną kadencję. Ja wczoraj już wypowiadałem się w Brukseli, że dla mnie jest to kuriozalna sytuacja, iż przedstawiciel danego kraju nie wnosi tej prośby w swoim kraju do swojego rządu, do swoich władz, tylko przedstawia ją na arenie międzynarodowej – oburzał się Waszczykowski. – Wszystko zależy od pana Donalda Tuska, czy pan Donald Tusk pojawi się w Polsce, podejmie jakąś poważną rozmowę z władzami polskimi, przedstawi jakąś koncepcję – wskazywał.

– Zaproponował siebie jako kandydata na kolejną kadencję, w związku z tym jako kandydat na kolejną kadencję w Radzie Europejskiej powinien przedstawić jakiś program, może nie tylko na Malcie, ale również we własnym kraju. Jeśli oczekuje poparcia ze strony polskiej – podnosił Waszczykowski. – Wy państwo podnosicie często w mediach, jaki to byłby zgrzyt nieprzyjemny, jeśli nie popieralibyśmy własnego przedstawiciela. No ale jak mamy poprzeć własnego przedstawiciela, jeśli ten przedstawiciel ignoruje własny rząd? – pytał.