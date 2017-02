Dostęp do kolejnych odcinków „Ucha prezesa” będzie płatny?

„Ucho Prezesa” to miniserial polityczny, stworzony przez Roberta Górskiego, lidera Kabaretu Moralnego Niepokoju. Sam Robert wciela się w nim w TEGO Prezesa, w TYM gabinecie, na TEJ ulicy. Jest tytułowym uchem, do którego każdy chce dotrzeć" - czytamy na profilu „Ucha Prezesa” na Facebooku. Podkreślono, że program jest kontynuacją „Posiedzenia rządu”, które Robert Górski pisywał od lat do programów kabaretowych. „Teraz bohater nie jest premierem - nie uczestniczy w posiedzeniach rządu, tylko siedzi za biurkiem i wydaje dyspozycje. Centrum dowodzenia światem mieści się właśnie w jego gabinecie, a nie w Radzie Ministrów, dlatego tam została przeniesiona akcja serialu” – czytamy.

ShowMax ma działać na podobnych zasadach jak obecny już w Polsce Netflix czy Amzaon Prime Video, jednak serwis ma oferować również wiele treści lokalnych oraz rodzimych produkcji. Jedną z nich ma być mini-serial „Ucho prezesa”, który podbił serca polskich internautów. Dostęp do treści oferowanych przez ShowMax będzie płatny - 19,9 złotych za miesiąc. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy dostęp do kolejnych odcinków produkcji będzie płatny. Manager Roberta Górskiego Wojciech Orszulak w rozmowie z Wirtualnymi Mediami nie potwierdził tej informacji. Z informacji portalu wynika, że kolejne odcinki serii mają się nadal pojawiać w serwisie Youtube.