Ile Lech Wałęsa dostaje jako były prezydent? Poinformował o podwyżce

"W związku ze zwiększeniem kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2017 roku wzrosła wysokość przysługującego Panu Prezydentowi miesięcznego uposażenia do kwoty 9 394,46 zł brutto" – brzmi informacja przesłana z Kancelarii Prezydenta, podpisana przez szefową KPRP Małgorzatę Sadurską. Pismo datowane na 30 stycznia 2017 roku zamieścił na Facebooku sam zainteresowany, wspominając przy tym, że od wspomnianej w liście kwoty przyjdzie mu zapłacić duży podatek.

Lech Wałęsa był prezydentem Polski w latach 1990-1995 i z tego tytułu przysługują mu dożywotnie świadczenia. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 30 maja 1996 roku o uposażeniu byłego prezydenta RP oraz art. 2a ustawy z 31 lipca 1981 roku o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W budżecie na 2017 rok, zgodnie z art.9 ust.1 pkt.2 kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe została ustalona na pułapie 1789,42 zł. Z tego też wynika podwyżka uposażenia m.in. dla Lecha Wałęsy.

Dorabia na wykładach

W kwietniu ubiegłego roku były prezydent, który jest niezwykle aktywny na arenie międzynarodowej, ujawnił, ile zarabia na wykładach, z którymi jeździ po całym świecie. – To są duże pieniądze. Zaczyna się od 10 tys. dolarów, euro do 100 tys. – zdradził były przywódca „Solidarności”. Dopytywany, czy rzeczywiście za jeden wykład otrzymuje 100 tysięcy dolarów, Lech Wałęsa odparł, że tyle wynosi czasem jego stawka za jedną godzinę. – To jest kwestia jak się dogadają – uzupełnił.