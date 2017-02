Merkel już po spotkaniu z Szydło. Kanclerz Niemiec mówiła m.in. o praworządności w Polsce

– Mamy wiele wspólnych tematów, które realizujemy wspólnie na płaszczyźnie europejskiej, realizujemy razem też projekty humanitarne. Zależy nam, by ta współpraca się pogłębiała – mówiła Beata Szydło. Szefowa polskiego rządu poinformowała, że jednym z tematów rozmów było globalne bezpieczeństwo i projekty, które pozwoliłyby je pogłębiać. – Partnerstwo Polski i Niemiec jest niezbędne w kwestii bezpieczeństwa europejskiego. Polska i Niemcy to dwa kraje w UE, które maja ogromną rolę do spełnienia przy zmianach, które następują w UE – podkreśliła Szydło.

– Nasze rozmowy dotyczyły tego, co możemy wspólnie zrobić w UE. Poruszyłyśmy kwestię ochrony klimatu. W związku z praworządnością, polski rząd prowadzi konsultacje z UE. Jako młoda osoba zawsze z dużą uwagą śledziłam, co działo się w Polsce, m.in. działania „Solidarności”. Wiemy jak ważne są pluralistyczne społeczeństwa, niezależne media – stwierdziła Angela Merkel. Kanclerz Niemiec przyznała również, że poruszona została kwestia sytuacji polskich obywateli w Niemczech i nauczaniu języka polskiego.

Angela Merkel przyznała, że ważny jest temat obrony, co było jednym z tematów rozmowy z premier Szydło. – Rozmawiałyśmy też o kwestiach zabezpieczenia granic, a Polska bardzo dużo robi w tym zakresie – wymieniała.

Kanclerz Niemiec na pytanie dotyczące polityki Donalda Trumpa odpowiedziała, że sankcje nałożone na Rosję w związku z działaniami na wschodzie Ukrainy nie powinny być zniesione do momentu, aż zostanie wcielone w życie porozumienie z Mińska.

Angela Merkel ostatni raz odwiedziła Warszawę 26 sierpnia 2016 r., aby wziąć udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej z Niemcami. Wtedy również odbyła się rozmowa pomiędzy kanclerz i polską premier. Beata Szydło przekonywała wówczas, że kluczowym zadaniem krajów europejskich jest wyciągnięcie wniosków po Brexicie i reformy w Unii. – Naszym zadaniem jest pozostanie Unii Europejskiej jako silnego podmiotu, który daje gwarancje swoim obywatelom. Chcemy, aby pozostałe państwa były jeszcze silnej ze sobą związane. UE jest gwarancją bezpieczeństwa i rozwoju naszego państwa – przekonywała wówczas.