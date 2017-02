Prof. Cenckiewicz o Wałęsie: Jest wielkim megalomanem. Przespał szansę na przyznanie się

Prof. Sławomir Cenckiewicz w programie „Wolne Głosy” w Telewizji Republika, komentował ostatnie wydarzenia wokół Lecha Wałęsy, zwłaszcza sprawę opinii biegłych na temat podpisów TW „Bolka”, oraz ostatnich wypowiedzi byłego prezydenta. Cenckiewicz pytany o to, czy istnieje możliwość, by Wałęsa przyznał się do agenturalnej przeszłości, odpowiedział: – Szczerze powiem, ucieknę od odpowiedzi na to pytanie, jest to dla mnie bez znaczenia. Moment, w którym on mógł to zrobić, przespał. Dzisiaj, po tym wszystkim co wiemy, jest to kompletnie bez znaczenia. W jakimś sensie, z jego punktu widzenia, to by go jeszcze bardziej pogrążyło – powiedział Cenckiewicz i dodał, że w przeszłości napisał też „póki człowiek żyje, ma szansę”.

Historyk komentował też niektóre z wypowiedzi byłego prezydenta, który mówił m.in., że „zainspirował Donalda Trumpa do zostania prezydentem USA”, czy że jego działania doprowadziły do tego, że Europa „zniosła granice i wprowadziła wspólną walutę”. – Czasem patrzę na to z wielkim dystansem i czasami jest to po prostu zabawne. (...) Ale jak przypominam sobie, że jestem jego biografem, naukowcem, to zadaję sobie pytanie, jak to jest możliwe, że ktoś taki został twarzą polskiego, największego doświadczenia XX wieku – walki z komunizmem – odpowiedział.

„Wałęsa jest wielkim megalomanem”

Prof. Cenckiewicz przypomniał słowa, które padły w tekście Lecha Bądkowskiego z roku 1981 – Wałęsę określono w nim jako „defekt historii”. – Defekcie dlatego, że to, co go spotkało, ta odpowiedzialność, ale i ta sława, jest nie do zniesienia dla kogokolwiek, a zwłaszcza dla ludzi o tak niskim poziomie inteligencji, tak uwikłaną przeszłością, ale też genezą rodzinną, obciążeniami, które taka osobowość musi ciągnąć w kolejne etapy życia, Wałęsa nie był w stanie sobie poradzić z tym, co na niego spadło – wyjaśniał historyk.

Zdaniem prof. Cenckiewicza, Wałęsa „jest dowodem” na wcześniej przywołane przez niego słowa Bądkowskiego. – Jest wielkim megalomanem, który naprawdę już na jakimś etapie uwierzył, że dźwiga na swoich barkach nie tylko losy Polski, ale i całego świata wstecz i w przyszłość – stwierdził.