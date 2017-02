Szczerski o rozmowie Merkel-Duda: Nie było tematu Tuska

Angela Merkel, kanclerz Niemiec, podczas wizyty w Warszawie najpierw spotkała się z premier Beatą Szydło, a później z prezydentem Andrzejem Dudą. Później rozmawiała też z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim oraz liderami dwóch partii: Grzegorzem Schetyną z Platformy Obywatelskiej i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wizyta kanclerz Niemiec przypadła na okres, gdy unijni liderzy zastanawiają się nad tym, czy udzielić poparcia Donaldowi Tuskowi na kolejną kadencję jako przewodniczącego Rady Europejskiej. Na ten temat spekulowano także w Polsce.

Jak przyznał w TVP Info sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Szczerski, odpowiedzialny w otoczeniu prezydenta za sprawy międzynarodowe, podczas rozmowy Andrzeja Dudy z Angelą Merkel, nie poruszono tematu Tuska i ponownej kadencji. Szczerski pytany o to, czy Polska powinna udzielić byłemu premierowi poparcia odpowiedział: – To nie jest kwestia, czy powinniśmy, czy nie. Zdaniem Szczerskiego, w tej chwili wszystko zależy od samego Donalda Tuska. – To jest pytanie o to, w jaki sposób sam Donald Tusk pozycjonuje siebie dzisiaj w stosunku do Polski. Czy zabiega o to żeby Polska go poparła – wskazał i dodał, że w takich kwestiach narodowość „nie ma nic do rzeczy”.

Prezydencki minister przekazał też, że podczas rozmowy Duda-Merkel poruszono temat więzi transatlantyckich, a konkretniej relacji między krajami Unii Europejskiej a Stanami Zjednoczonymi. – Oboje rozmówcy – i kanclerz Merkel, i Andrzej Duda – potwierdzili, że zależy im na więzi atlantyckiej, inaczej niż to robił Tusk – powiedział Szczerski.