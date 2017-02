Jak wyglądałaby "bitwa o Warszawę"? Sondaż wskazuje, że tylko PO może rywalizować z PiS w stolicy

Lista kandydatów do ewentualnego przejęcia fotela prezydenta Warszawy to na razie spekulacje, ponieważ do wyborów samorządowych pozostał ponad rok, a największe partie nie wskazały jeszcze, którzy politycy wezmą udział w wyścigu, jednak "Rzeczpospolita" wybrała potencjalnych kandydatów na to stanowisko i zleciła sondaż.

Badani mieli do wyboru: Rafała Trzaskowskiego (PO), Jacka Sasina (PiS), Stanisława Tyszkę (Kukiz'15), Ryszarda Kalisza (SLD i koalicja), Ryszarda Petru (Nowoczesna), Barbarę Nowacką (Inicjatywa Polska), Piotra Guziała (niezależny) i Jakuba Stefaniaka (PSL).

W sondażu przeprowadzonym przez IBRiS zwyciężył ewentualny kandydat PO Rafał Trzaskowski, który uzyskał 27,2 proc. głosów ankietowanych. Nie jest to jednak pewne i pełne zwycięstwo polityka Platformy Obywatelskiej - Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości, który uplasował się na drugiej pozycji uzyskał równo 27 proc. poparcia.

Trzeci wynik w sondażu uzyskał Tyszka, którego wskazało 10,6 proc. badanych. Tuż za podium uplasował się Kalisz (8,3 proc.), a kolejni politycy w zestawieniu to: Petru (8 proc.), Nowacka (7,8 proc.), Guział (2,3 proc.) i Stefaniak (0,3 proc.).

Więcej o sondażu i możliwych scenariuszach dla Warszawy w „Rzeczpospolitej”: