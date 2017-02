„Merkel uzyskała od Szydło obietnicę, że będzie odpowiedź dla Komisji Weneckiej”

Andrzej Olechowski uważa, że ze strony kanclerz mieliśmy do czynienia ze stonowaną krytyką. – Powiedziała rzecz, która mnie ucieszyła, że uzyskała obietnicę pani premier Szydło, że będzie odpowiedź dla Komisji Weneckiej. Premierzy w rozmowach ze sobą się nawzajem nie oszukują, bo w przeciwnym wypadku traciliby twarz. To jest dobra wiadomość dla nas – tłumaczył.

Były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych skomentował ponadto spotkania kanclerz Niemiec z liderami Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Prawa i Sprawiedliwości. – Pan poseł Kaczyński jest przewodniczącym partii rządzącej, jest niewątpliwie głównym jej ideologiem; jest człowiekiem, który decyduje o jej linii w sprawach europejskich (...) To jest naturalne, że od niego chciałaby usłyszeć, jaki jest jego pogląd na przyszłość Europy. Oczywiście, jeśli miałaby natomiast dyskutować o jakichś wiążących decyzjach, to będzie to robić z panią Szydło i z panem prezydentem Dudą, bo to oni mają upoważnienia konstytucyjne, żeby takie decyzje podejmować – zaznaczył.

Jak mówił Olechowski, to właśnie od Andrzeja Dudy i Beaty Szydło bez względu na okoliczności, „można wymagać”. – Pan Kaczyński mógłby panią Merkel oszukać, mówić jej coś innego niż rzeczywiście zamierza zrobić. Ale pani Szydło już by tego nie mogła zrobić, bo następnym razem, jak by spojrzała jej w twarz? – mówił.