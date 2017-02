Merkel pytała opozycję o plany zmiany granic miasta Opola

– Strona niemiecka była zainteresowana konfliktem wokół Opola, rozszerzenia granic miasta. Rozumiem, że Angela Merkel chciała się dowiedzieć, jak jest stosunek ugrupowań parlamentarnych do tej sprawy – poinformował Tomasz Lenz.

Jak ocenił, „na Opolszczyźnie nie poszanowano praw samorządu terytorialnego” . – Doszło tam do ostrego konfliktu, wywołanego decyzją kancelarii pani premier Beaty Szydło. Konfliktu między mieszkającymi na tym terenie polskimi obywatelami niemieckiego pochodzenia. Część osób ogłosiła głodówkę, protestując przeciwko zmianom granic. Proszę nie mówić, że winni za ten konflikt są politycy opozycji, którzy nie mają na to żadnego wpływu – zaznaczył.

Polityk Platformy Obywatelskiej ocenił ponadto, że po interwencji opozycji problemem zainteresowała się Beata Szydło i nie jest już on tak ostry, jak niedawno. Jego zdaniem do konfliktu doprowadziła partia rządząca i to ona musi szukać sieci porozumienia.

Przypomnijmy, strajk głodowy mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki rozpoczął się 1 stycznia. Nie zgadzali się oni, by niemal 30 proc. gminy zostało włączone w granice miasta Opole, co oznaczałoby, że miejsce zamieszkania zmieni niemal 5 z 15 tysięcy mieszkańców. Do Opola miałyby także zostać przyłączone grunty na których znajdują się zakłady przemysłowe, w tym elektrownia Opole. Budżet gminy miałby się skurczyć o 40 mln zł. Protestujący alarmują, że pracę stracić może nawet 300 osób. Strajk głodowy został przerwany po wizycie Mariusza Błaszczaka w gminie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że wynikiem rozmów Mariusza Błaszczak z przedstawicielami protestujących mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki, będzie powołanie grupy mediacyjnej. W ramach ustaleń podjętych na w trakcie spotkania zgodzono się, by do 20 stycznia powstała specjalna grupa mediacyjna, w które skład wejdą: przedstawiciele protestujących, prezydent Opola, przedstawiciel rządu w terenie, specjaliści oraz biskup opolski. „Celem mediacji jest doprowadzenie do kompromisowego rozwiązania. Szefowi MSWiA zależy na rozwiązaniu problemu dla dobra mieszkańców regionu i rozwoju Opolszczyzny” - wskazano w komunikacie.