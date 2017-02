Szydło poruszyła z Merkel temat Tuska. „Zdanie prezesa PiS jest kluczowe”

Konrad Szymański zdradził jedynie, że temat drugiej kadencji Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej pojawił się na marginesie rozmów, jednak nie chciał zdradzić, jakie zdanie na ten temat wyraziła premier Beata Szydło. Jak mówił wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jest to „fragment układanki co do przyszłości Unii Europejskiej”. Dodał także, że nie jest to moment na przedstawienie stanowiska polskiego rządu w tym temacie.

Jak informuje TVN24, jeden z europosłów Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński podczas spotkania z Angelą Merkel miał przekazać jej, że Polska nie może poprzeć kandydatury Donalda Tuska. Konrad Szymański komentując to stanowisko stwierdził, że zdanie Kaczyńskiego jako prezesa partii rządzącej jest „kluczowe” , jednak nie oznacza to, że Szydło to zdanie podziela. – Próbuję zasugerować, że ta sprawa jest bardziej złożona niż tylko proste „tak czy nie” – powiedział.

Przypomnijmy, podczas unijnego szczytu przywódców na Malcie w piątek 3 lutego Donald Tusk ogłosił, że jest gotów dalej być przewodniczącym Rady Europejskiej. – Po rozmowach z wieloma liderami, którzy okazali mi swoje wsparcie, przekazałem im, że jestem gotowy, by kontynuować swoją pracę. Ale to będzie zależało od decyzji przywódców każdego z krajów Unii – przekazał. Jak wskazuje agencja Reutera, jak na razie, jedynym krajem, który otwarcie sprzeciwia się dalszemu szefowaniu RE przez Tuska, jest Polska.