Sędzia oskarżony o kradzież pendrive'ów został zawieszony

W rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przedstawiła wersję zdarzeń prokuratury. – Mężczyzna zatrzymany przez ochronę sklepu minął linię kas nie płacąc za towar. Zabezpieczyliśmy monitoring i przesłuchujemy świadków – przekazała Małgorzatę Klaus. Sędzie miał od razu po zatrzymaniu wyciągnąć legitymację sędziowską i poinformować, że chroni go immunitet.

We wtorek 55-letni sędzia Robert Wróblewski podkreślał, że„nie dopuścił się żadnej kradzieży sklepowej oraz sam zwrócił się o wezwanie policji w celu jak najszybszego wyjaśnienia sprawy”. – Przed ewentualnym odsunięciem sędziego od wykonywania obowiązków służbowych, zwróciliśmy się do prokuratury o nadesłanie nam materiałów w tej sprawie. Dopiero po ich otrzymaniu Kolegium wyda opinię, a prezes Sądu Apelacyjnego podejmie ostateczną decyzję w sprawie – poinformowała rzecznik Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Małgorzata Lamparska w rozmowie z WP.

Sędzia Wróblewski jest znany m.in. z orzekania w sprawie brutalnego zabójstwa siekierą 10-latki w Kamiennej Górze. Występował także kilkukrotnie na konferencjach organizowanych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.