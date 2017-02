TVP Info: Sikorski jako minister za 22,6 mln kupił od Brytyjczyków polską własność

W obszernym artykule dziennikarze TVP Info przekonują, iż za czasów Radosława Sikorskiego doszło do gigantycznego marnotrawstwa państwowych środków. W 2013 roku za kwotę ponad 22 milionów złotych Ministerstwo Spraw Zagranicznych nabyło od Wielkiej Brytanii byłą rezydencję ambasadora tego kraju. Budynek postawiony przy ulicy Bagatela 5 w Warszawie stał na działce należącej do Skarbu Państwa, wydzierżawionej Brytyjczykom do 9 czerwca 2040 roku. Z upływem tego terminu działka wraz ze wzniesionym na niej budynkiem zostałaby zwrócona Polsce beż żadnych dodatkowych opłat.

Uzasadnieniem dla zapłaty tak wysokiej ceny za działkę były plany dotyczące inwestycji przy tym adresie. Na miejscu dwupiętrowej willi miało powstać wysokiej klasy centrum konferencyjno-recepcyjne. Plany inwestycyjne uległy jednak zmianie po odkupieniu działki. Podczas audytu dokonanego w MSZ za rządów PiS wykazano, iż zarówno działka, jak i stojąca na nim rezydencja uniemożliwiały doprowadzenie projektów tworzonych przez ekipę Sikorskiego do skutku. Na przeszkodzie stoją między innymi plany zagospodarowania przestrzennego.

Według TVP Info podczas negocjacji dotyczących zakupu działki brakowało jakichkolwiek instrukcji i wytycznych, przez co prowadzący rozmowy urzędnicy mieli dużą swobodę przy określaniu ostatecznej ceny transakcji. Z ramienia ministerstwa w 2013 roku negocjacje prowadzili dyrektor generalny służby zagranicznej Mirosław Gajewski i Tomasz Łukaszczuk dyrektor biura infrastruktury. Po zakończeniu pracy na stanowiskach dyrektorskich w MSZ, otrzymali oni nominacje ambasadorskie: Gajewski na ambasadora w Chinach, a Łukaszczuk w Indiach.

Sprawa trafiła do prokuratury 20 grudnia 2016 roku. Więcej o działce przy ulicy Bagatela 5 przeczytać można pod poniższym adresem: