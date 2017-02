Nowy pomysł na promocję Gdańska. Miasto chce wzorować się na Amsterdamie i Berlinie

Włodarze miasta postanowili, że do promocji Gdańska wykorzystany zostanie wielki trójwymiarowy napis. Podobne stoją między innymi w holenderskim Amsterdamie, niemieckim Berlinie czy portugalskim Porto. Rozpoznawalnością ogólnoświatową cieszy się także napis Hollywood, będący nazwą jednej z dzielnic Los Angeles w stanie Kalifornia w USA. Pomnik z liter ma zostać odsłonięty już w maju na obchodach święta miasta.

Pomysł na tego typu formę promocji powstał w wyniku podróży zagranicznych oraz obserwacji zachowań gdańszczan i turystów w okolicy podobnego napisu. – O tym, że jest takie zapotrzebowanie, mogliśmy się przekonać w grudniu i styczniu, gdy mnóstwo gdańszczan i gości parku Oliwskiego robiło sobie zdjęcia na tle iluminowanego napisu „I love Gdańsk” stojącego przy wejściu do parku – mówił dyrektor Fundacji Gdańskiej Paweł Buczyński, pomysłodawca projektu.

– To doskonała promocja dla miasta, o czym świadczy przykład choćby Amsterdamu – dodawał. Nie ujawnił jeszcze, gdzie stanie napis, ani jak dokładnie będzie wyglądał. Musi być na tyle wytrzymały, by nie zniszczyła go pogoda, ani turyści, którzy lubią fotografować się po wdrapaniu na poszczególne litery napisu.