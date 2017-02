Budynek polskiego konsulatu we Lwowie oblany czerwoną farbą. Pojawił się też napis

O incydencie pisze m.in. portal ua.112.ua. Napis „Nasza ziemia” został wykonany czerwoną farbą. Na zdjęciach, które opublikował ukraiński portal widać również kilka czerwonych plam na budynku. Na miejscu pracuje zespół śledczych. Wkrótce ma się okazać, czy w związku z tym incydentem zostanie wszczęte postępowanie karne. Na razie nie wiadomo, kto stoi za umieszczeniem napisu na ogrodzeniu polskiego konsulatu we Lwowie.

Przypomnijmy, że niedawno informowano na temat aktu wandalizmu, do którego doszło w Kijowie – Bykowni. Chodziło o sprofanowanie polskiego cmentarza wojennego w Bykowni. Pomniki zostały oblane czerwoną farbą, pojawiły się na nich napisy wychwalające ukraińskich nacjonalistów. Zarówno po polskiej jak i ukraińskiej części cmentarza w wielu miejscach pojawiły się napisy „SS Galizien” oraz „UPA”. Są to napisy wychwalające ukraińskich nacjonalistów. Napisy zostały najprawdopodobniej wykonane farbą olejną, jednak żaden z elementów pomnika nie został trwale uszkodzony. Z informacji TVP Info wynikało, że prawdopodobnie próbowano również zniszczyć bramę prowadzącą do polskich grobów.