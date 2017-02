Dezaktywacja kobiet z powodu programu 500+. Rafalska zdradza liczby

– Nasze precyzyjne dane mówią o tym, że jeżeli wystąpi skala dezaktywacji, to z bardzo precyzyjnych rachunków możemy mówić, że dotyczy ona 24 tys., niech będzie, że 30 tys. kobiet, które podjęły decyzję wyłącznie z powodu programu 500+, a patrząc na to, że mamy 2,7 mln rodzin, które z tego programu korzysta, to nie jest to skala dezaktywacji, z powodu której można grzmieć na całą Polskę – powiedziała Rafalska w wywiadzie dla RMF FM.

To są dane BAEL-owskie po bardzo precyzyjnym odsianiu szeregu grup, podkreśliła. Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), cytowanych przez RMF FM, ogółem od marca do września liczba biernych zawodowo z powodu obowiązków związanych w prowadzeniem domu zwiększyła się o 150 tys. osób.

Minister podkreśliła, że bierność zawodowa wzrasta od 2014 r. W ub.r. spadła, natomiast wzrosła bierność zawodowa z powodu obowiązków rodzinnych, ale chodzi m.in. o bierność zawodową kobiet bezdzietnych, która wzrosła znacznie powyżej średniej, czy też bierność zawodową kobiet z jednym dzieckiem, podczas gdy 500+ otrzymuje tylko 30 proc. z nich. Chodzi tu w dużym stopniu o opiekę nad osobami starszymi - NBP pokazał, jak skokowo wzrosła liczba 80-latków, argumentowała Rafalska.

– Żadne dane nie potwierdzają, że dezaktywowało się 140 tys. kobiet, bo to jest po prostu nieprawda – podsumowała minister.

Według danych resortu pracy, wsparciem z rządowego programu Rodzina 500+ do końca grudnia 2016 r. objęto już ponad 3,8 mln dzieci do 18 lat. Do 2,78 mln rodzin trafiło ponad 17 mld zł.