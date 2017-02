Ruszyło śledztwo w sprawie nocnego wejścia do CEK NATO

„Chciał zabić jak najwięcej osób”. Sprawca zamachu we Wrocławiu oskarżony m.in. o terroryzm

Prokuratura Krajowa poinformowała o skierowaniu do Sądu Okręgowego we Wrocławiu aktu oskarżenia przeciwko Pawłowi R., który 19 maja 2016 roku pozostawił we...