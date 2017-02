Śledztwo w sprawie możliwości przyjęcia korzyści majątkowej przez prezydent Warszawy. Gronkiewicz-Waltz odpowiada

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze poinformowało, że sprawa dotyczy ogródków działkowych na warszawskiej Saskiej Kępie w rejonie ulicy Kinowej, Al. Waszyngtona oraz Al. Stanów Zjednoczonych. Chodzi o nieprawidłowości przy tworzeniu planu zagospodarowania terenu, a co za tym idzie, próbę przejęcia blisko 40 hektarów nieruchomości. Jan Śpiewak tłumaczył, że grunt ten jest w sumie wart blisko miliard złotych. Jeden z deweloperów chciał w tym miejscu wybudować osiedle mieszkaniowe. Jak tłumaczył Śpiewak, kilka lat temu miało dojść do fikcyjnej reaktywacji belgijskiego przedsiębiorstwa, które posiadało ten grunt przed wojną. Firma domagała się zwrotu nieruchomości, mimo tego, że otrzymała rekompensatę od państwa jeszcze w okresie PRL.

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wszczęła śledztwo w sprawie możliwości przyjęcia w 2008 roku korzyści majątkowej w wysokości 2,5 miliona złotych przez prezydent stolicy Hannę Gronkiewicz-Waltz albo jej zastępcę w zamian za zaniechanie realizacji czynności służbowej polegającej na czasowym powstrzymaniu się od skorzystania z ustawowej kompetencji do wystąpienia z wnioskiem do rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. – Złożyliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Zachowanie władz miasta wydawało nam się skrajnie podejrzane. A co więcej, jeden z pracowników spółki deweloperskiej na swoim blogu napisał wprost, że prawdopodobnie doszło do wręczenia korzyści majątkowej – tłumaczył Jan Śpiewak.

Do całej sprawy odniosła się na swoim profilu na Facebooku prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Prezydent stolicy poinformowała, że „decyzję o zwrocie >>ogródków Waszyngtona<< reaktywowanej spółce podjęto z upoważnienia Lecha Kaczyńskiego”. „Przez ostatnie 10 lat trwało postępowanie sądowe o odzyskanie tych gruntów i jednoczesne niepłacenie odszkodowania. Doszło do tego we wrześniu 2016 roku. Zarzuty Jana Śpiewaka wyglądają na chęć przykrycia ostatniej kompromitacji Prawa i Sprawiedliwości w stolicy” – napisała polityk PO.