Duda o poparciu dla Tuska. „To jest decyzja rządu”

– To jest decyzja rządu, którą jak sądzę podejmie w odpowiednim czasie – powiedział prezydent Andrzej Duda – Rozumiem, że decyzja zostanie podjęta w oparciu o ocenę zasług Donalda Tuska dla Polski. Zawsze taka decyzja musi być oceniana z punktu widzenia interesów Rzeczypospolitej – dodał.

Prezydent podkreślił, że jest zadowolony, jeśli Polacy pełnią ważne funkcje gdziekolwiek w przestrzeni międzynarodowej, natomiast jeśli są to nominacje o charakterze politycznym, to jego oczekiwaniem jest, żeby Polska miała z tego korzyść. – Nie jest to chyba nic nadzwyczajnego – przyznał prezydent Duda.

Krzysztof Szczerski, prezydencki minister, powiedział w programie „Gość Wiadomości” w TVP Info, że podczas rozmów Angeli Merkel z Andrzejem Dudą 7 stycznia, nie był poruszany temat Donalda Tuska i jego kolejnej kadencji.

Szczerski pytany o to, czy Polska powinna udzielić byłemu premierowi poparcia odpowiedział: – To nie jest kwestia, czy powinniśmy, czy nie. Zdaniem Szczerskiego, w tej chwili wszystko zależy od samego Donalda Tuska. – To jest pytanie o to, w jaki sposób sam Donald Tusk pozycjonuje siebie dzisiaj w stosunku do Polski. Czy zabiega o to żeby Polska go poparła – wskazał i dodał, że w takich kwestiach narodowość „nie ma nic do rzeczy”.