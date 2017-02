Maciej Maleńczuk stanie przed sądem. Chodzi o atak na działacza pro-life

Do Sądu Rejonowego w Krakowie skierowany został prywatny akt oskarżenia w imieniu pokrzywdzonego działacza Fundacji Pro - Prawo do życia przeciwko piosenkarzowi Maciejowi Maleńczukowi. Reprezentujący działacza prawnicy Ordo Iuris twierdzą, że został on zaatakowany przez artystę podczas pikiety antyaborcyjnej

Incydent, o którym informuje Ordo Iuris na swojej stronie internetowej, miał miejsce pod koniec minionego roku. Podczas zorganizowanego 17 grudnia 2016 roku przez Fundację Pro - Prawo do życia na Rynku Głównym w Krakowie zgromadzenia antyaborcyjnego Maciej Maleńczuk miał zaatakować i uderzyć w twarz jednego z uczestników wiecu. Jak relacjonuje Ordo Iuris, zawiadomiona została policja, jednak sprawca miał oddalić się z miejsca zdarzenia. "Prawnicy Ordo Iuris zakwalifikowali atak Macieja Maleńczuka, poprzedzający pełne nienawiści wpisy na portalu społecznościowym, jako naruszenie nietykalności cielesnej pokrzywdzonego. Prywatny akt oskarżenia został złożony w Sądzie Rejonowym, dla Krakowa-Śródmieścia" - czytamy w komunikacie. Prawnicy wskazują, że Maleńczuk, m.in. za pośrednictwem konta na Facebooku, wzywał do "kolejnych aktów agresji". Miał też przyznać się do uderzenia działacza organizacji pro-life oraz znieważać pikietujących. – W naszej opinii takie zachowanie, niezależnie od tego czy sprawca jest osobą publiczną czy nie, zasługuje na karę pozbawienia wolności, o co wnioskujemy – stwierdził Maciej Kryczka, prawnik Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris. / Źródło: Ordo Iuris