Kolejne przesłuchania ws. Amber Gold. Przed komisją staną Katarzyna i Marcin P.

Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman na początku przesłuchania Lesława Gajka zaznaczyła, że komisja docenia działania KNF w sprawie Amber Gold. – Zastanawiamy się dlaczego byliście państwo odosobnieni – stwierdziła. Gajek przyznał, że w tej sprawie nieprawidłowo działała prokuratura oraz UOKiK, a składane zawiadomienia w sprawie możliwych nieprawidłowości były często lekceważone. Jak zaznaczył, przełom nastąpił w 2011 roku. – Weszliśmy wtedy pod nadzór europejski i zaczęliśmy korzystać z europejskich narzędzi – wyjaśnił. Świadek przyznał także, że KNF miał utrudniony kontakt z ówczesnym premierem Donaldem Tuskiem oraz ministrem finansów Janem Vincentem Rostowskim.

Lesław Gajek mówił także o metodach uwiarygadniania Amber Gold. Jak ocenił, służyła temu m.in. sprawnie zorganizowana kampania reklamowa. – Z dużym prawdopodobieństwem Marcin P. był słupem ws. Amber Gold. Takie sprawy są poza zasięgiem naturszczyka – stwierdził.

Drugi ze świadków przesłuchanych w środę, Wojciech Kwaśniak, wyznał, że obawia się o własne bezpieczeństw. – Ochrona funkcjonariusza publicznego ma charakter iluzoryczny – przekonałem się o tym na własnej skórze – stwierdził. Świadek skorzystał z prawa do swobodnej wypowiedzi, która trwała blisko godzinę i opisywała kalendarium prac KNF. Kwaśniak przypomniał m.in. pismo do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Pismo było gwarantem otrzymania informacji na temat wybranych, wskazanych imiennie klientów związanych ze spółką Amber Gold. To pismo poszło trzy, cztery tygodnie po piśmie napisanym przez KNF, jak zeznał świadek.

Po przesłuchaniach przyszła pora na głosowanie nad wnioskami formalnymi. Przesłuchanie prokurator Barbary Kijanko, w przypadku której biegli uznali, że jej stan zdrowia pozwala na składanie zeznań, zaplanowano na 22 lutego. Komisja przegłosowała także wniosek o przesłuchanie Marcina P. i Katarzyny P. (właścicieli piramidy finansowej Amber Gold - red.) Orientacyjny termin to koniec marca 2017 roku.