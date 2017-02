Kaczyński po spotkaniu z Merkel: Można mówić o pewnym postępie, zbliżeniu stanowisk

Prezes PiS przekazał, z niemiecką kanclerz w lipcu dyskutował o przyszłości UE, o Brexicie, o tym, jak to wszystko ma wyglądać.– Ta kontynuacja przebiegała w takich warunkach, w których można mówić o pewnym, może nieznacznym jeszcze, ale jednak postępie, jakimś zbliżeniu stanowisk – skomentował wtorkowe spotkanie w Bristolu.

– Mogę powiedzieć tylko jedno, że mówiliśmy o wszystkich sprawach, które są ważne, odnoszą się do przyszłości, jak i tych, które odnoszą się do dojścia do tego momentu, w którym będzie podejmowana decyzja. Tego dotyczyła ta rozmowa. Zobaczymy, jak będzie dalej przebiegała na poziomie doradców, na którym toczy się cały czas – stwierdził Kaczyński. Lider PiS unikał odpowiedzi na pytanie odnośnie tego, czy podczas spotkania z Angelą Merkel pojawił się temat ewentualnego poparcia dla Donalda Tuska.

Jarosław Kaczyński pytany był także o koncepcje przyszłości Unii Europejskiej, m.in. Europy dwóch prędkości. – To jest pomysł na rozbicie, likwidację UE w dotychczasowym tego słowa znaczeniu. Ci, którzy go podnoszą, muszą to brać pod uwagę - stwierdził. Jego zdaniem Angela Merkel nie jest zwolenniczką takiego rozwiązania.