„Umówiliśmy się z panią kanclerz, że nasze rozmowy będą częściowo poufne.” Kaczyński tajemniczo o kontaktach z Merkel

– Lipcowe rozmowy miały charakter poufny. Wolałbym, żeby ta wczorajsza rozmowa miała również częściowo charakter poufny. Tak się umówiliśmy z panią kanclerz – powiedział Jarosław Kaczyński, pytany od spotkanie z Angelą Merkel w Polsce. – Mogę powiedzieć tylko jedno, że mówiliśmy o wszystkich sprawach, które są ważne, odnoszą się do przyszłości, jak i tych, które odnoszą się do dojścia do tego momentu, w którym będzie podejmowana decyzja. Tego dotyczyła ta rozmowa – mówił. – Zobaczymy, jak będzie dalej przebiegała na poziomie doradców, na którym toczy się cały czas – dodawał.

Wypowiedział się także na temat przyszłości Wspólnoty. – Rozbicie Unii Europejskiej to coś, z czego nie można się cieszyć i co nie zostanie dobrze zapisane w historii, gdyby do niego doszło. Nie może być Unii dwóch prędkości, ale stoi sprawa odpowiedzi na ten kryzys. W naszym przekonaniu odpowiedzią jest reforma, ale taka, która upodmiotowi państwa europejskie w sposób dużo dalej idący, niż w tej chwili i wyjaśni to, czym jest UE, co jest jej podstawą. Jakie są cele, wartości – mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości.