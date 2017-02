Schetyna ostro o osobach donoszących na Gronkiewicz-Waltz. „To instytucja użytecznych idiotów”

W środę prokuratura podjęła decyzję o wszczęciu śledztwa w sprawie możliwości przyjęcia korzyści majątkowej przez prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz lub jej zastępcę. Zawiadomienie w tej sprawie złożył stołeczny radny Jan Śpiewak ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze poinformowało, że sprawa dotyczy ogródków działkowych na warszawskiej Saskiej Kępie w rejonie ulicy Kinowej, Al. Waszyngtona oraz Al. Stanów Zjednoczonych. Chodzi o nieprawidłowości przy tworzeniu planu zagospodarowania terenu, a co za tym idzie, próbę przejęcia blisko 40 hektarów nieruchomości. Jan Śpiewak tłumaczył, że grunt ten jest w sumie wart blisko miliard złotych. Jeden z deweloperów chciał w tym miejscu wybudować osiedle mieszkaniowe. Jak tłumaczył Śpiewak, kilka lat temu miało dojść do fikcyjnej reaktywacji belgijskiego przedsiębiorstwa, które posiadało ten grunt przed wojną. Firma domagała się zwrotu nieruchomości, mimo tego, że otrzymała rekompensatę od państwa jeszcze w okresie PRL.

„Oskarżają użyteczni idioci”

– Wszyscy ci, którzy w taki sposób miotają oskarżenia, to instytucja użytecznych idiotów – mówił na antenie TOK FM Grzegorz Schetyna. – Ci, którzy donoszą, którzy w taki sposób zwracają się, oskarżają bezpodstawnie. Bo ta sytuacja w ciągu tygodnia, dwóch tygodni zniknie – przekonywał przewodniczący Platformy Obywatelskiej. – Proszę zobaczyć, jaki jest temat tego oskarżenia. Jakiś urzędnik w ratuszu nie wprowadził planu przestrzennego, nie zmienił go, nie wykonał jakiejś czynności, która mogłaby być dyskusyjna. Przecież to jest absurd – skwitował Schetyna. Jak zaznaczył, nikt się na tym nie zastanawia, a ważny m.in. dla mediów jest tylko fakt doniesienia do prokuratury.

– Będę gorąco namawiał prezydent Gronkiewicz-Waltz, żeby zaczęła bronić swoje dobre imię i elementarną przyzwoitość. Dlatego nie będzie nigdy zgody na takie zachowania – stwierdził Grzegorz Schetyna. Wczoraj prezydent Warszawy w oświadczeniu przekazała, że nie przyjęła żadnej korzyści majątkowej i wyraziła gotowość do podjęcia koniecznej współpracy z prokuraturą.