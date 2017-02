PSL wystawi kandydata na prezydenta stolicy. „Mieszka od lat w Warszawie”

Kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego miałby być dotychczasowy rzecznik partii Jakub Stefaniak. Chociaż Władysław Kosiniak-Kamysz w porannej rozmowie w Radiu Zet podkreślał, że jest jeszcze za wcześnie i nazwiska Stefaniaka dotąd nie wymieniano w mediach, to jednak "jest on potencjalnym kandydatem. – Myślę że trzeba go brać pod uwagę, mieszka od lat w Warszawie – mówił lider PSL.

Kosiniak-Kamysz nie chciał zgodzić się z Konradem Piaseckim, który szybko ocenił, że kandydat PSL pójdzie do walki o Warszawę „jak na stracenie”. – Nie, to też pokazanie na przykład rzeczy bardzo ważnych, które mogą być popularne w Warszawie: jak odnawialne źródła energii, sprzedaż bezpośrednia. Czyli coś, co łączy też wieś z miastem, a nie wchłania wsi do miasta, tak jak proponuje PiS. Nie robi się jakichś dziwnych tworów ze stolicy – tłumaczył.

Lider PSL wyjaśniał też, dlaczego jego partia nie poprze kandydata Platformy Obywatelskiej, tak jak to miało miejsce ostatnio, podczas wygranej Hanny Groniewicz-Waltz. – My jesteśmy w opozycji, a w opozycji nie ma koalicji. Są wspólne strategie i wspólne mianowniki, które czasem wychodzą na pierwszy plan i są też zupełnie odrębne zdania tak, jak w trakcie kryzysu parlamentarnego, my szukaliśmy kompromisu – mówił.