Sąd Najwyższy opublikował dane dotyczące wydatków ze służbowych kart

Przypomnijmy, sprawa środków publicznych, którymi dysponują pracownicy Sądu Najwyższego, zaczęła się od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który pod koniec 2016 roku orzekł, że dane dotyczące wydatków z rzeczonych kart są informacją publiczną. Wniosek w sprawie ujawnienia tych danych złożyła fundacja ePaństwo, jednak I prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf odmówiła opublikowania zestawienia wydatków. Jej decyzję skrytykował w mocnych słowach minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który ocenił, że decyzja odmowna jest przestępstwem.

Sąd Najwyższy publikuje dane

„Wobec komentarzy dotyczących faktu nieujawnienia przez Sąd Najwyższy danych dotyczących kart płatniczych pozostających w dyspozycji sędziów i innych pracowników tego Sądu, uprzejmie wyjaśniam, że dotychczasowa postawa SN w tej sprawie związana była wyłącznie z potrzebą interpretacji przepisów związanych z wyznaczeniem granic dostępu do informacji publicznej” - napisał w komunikacie rzecznik SN sędzia Michał Laskowski.

14 kart

Jak wskazano w komunikacie, do dyspozycji pracowników Sądu Najwyższego pozostaje 14 kart. Pięć spośród nich posiadają Pierwszy Prezes oraz Prezesi Sądu Najwyższego, dwie pracownicy Biura Gospodarczego, którzy zajmują się zaopatrzeniem. Pozostałych 7 kart wydawanych jest sędziom SN i asystentom sędziów wyłącznie na czas zagranicznych podróży służbowych.

I Prezes nie wydała ani złotówki

„Pierwszy Prezes Sądy Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf dysponuje jedną z kart, ale od początku kadencji nigdy jej nie użyła” - wskazano. Co więcej w 2016 roku „z kart pozostających do dyspozycji Prezesów i sędziów SN nie poczyniono żadnych wydatków (karty przeznaczone są do użycia w sytuacjach awaryjnych), w roku 2015 r. wydatki z tych kart wyniosły łącznie 853 zł”.

Z kolei pracownicy Biura Gospodarczego w 2016 roku wydali z kart płatniczych około 77 tysięcy złotych, ale wszystkie zakupy były „szczegółowo ewidencjonowane” i związane z bieżącymi potrzebami.