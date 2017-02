Szef MSZ przedstawił cele polskiej polityki zagranicznej. Zwrot wraku tupolewa, otwarcie na państwa spoza UE...

Witold Waszczykowski podkreślił w swoim wystąpieniu, że jednym z mierników pozycji międzynarodowej państw w XXI stuleciu jest ich umiejętność efektywnej współpracy nie tylko z najbliższym otoczeniem geograficznym, ale również w skali globalnej. Szef MSZ zaznaczył, że w ubiegłym roku Polska włożyła wiele wysiłku w relacje z partnerami pozaeuropejskimi.

Partnerstwo strategiczne z Chinami

Polityk stwierdził, że„trwałym elementem polskiej polityki zagranicznej stało się partnerstwo strategiczne z Chińską Republiką Ludową”. „Korzystamy ze sprzyjającej atmosfery w relacjach polsko-chińskich po ubiegłorocznych kontaktach na najwyższym szczeblu. Liczymy na dalszy rozwój współpracy w formacie 16+1, czyli między krajami Europy Środkowej a Chinami, w tym za pośrednictwem Sekretariatu do spraw Morskich umiejscowionego w naszym kraju. Jak mówi chińska sentencja Podróż na tysiąc mil zaczyna się od pierwszego kroku. My zrobiliśmy tych kroków już kilka” – zaznaczył polityk PiS.

Minister spraw zagranicznych przyznał również, że „Polsce zależy na rozwoju kontaktów z dwoma pozostałymi partnerami strategicznymi w Azji, czyli Japonią i Republiką Korei, a ponadto dynamiki nabiera także współpraca z Indiami, o czym świadczyć może chociażby niedawna wizyta wicepremiera Piotra Glińskiego w tym kraju”.

Intensyfikacja dwustronnych kontaktów z państwami Afryki i Bliskiego Wschodu

Waszczykowski w swoim expose zwrócił również uwagę na to, że „od czasu powołania obecnego rządu nastąpiła wyraźna intensyfikacja dwustronnych kontaktów z państwami Afryki i Bliskiego Wschodu”. – Wznowiliśmy działalność ambasad w Senegalu i Tanzanii. Prezydent RP złożył wizytę w Jordanii oraz gościł w Warszawie Króla Jordanii, Prezydentów Senegalu i Autonomii Palestyńskiej, a także wiceprezydenta Iranu. Pod przewodnictwem Pani Premier odbyły się polsko-izraelskie konsultacje międzyrządowe w Jerozolimie. Jako Minister Spraw Zagranicznych odwiedziłem Izrael i Palestynę. Uczestniczyłem w szczycie ministerialnym UE – Liga Państw Arabskich w Kairze oraz w kolejnych konferencjach dot. bliskowschodniego procesu pokojowego zainicjowanych przez Francję. W roku 2017 planuję wizyty w szeregu państw Bliskiego Wschodu i Afryki: Sudanie, Egipcie, Libanie, Arabii Saudyjskiej, Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Algierii, Maroku i Mauretanii – mówił polityk.

Strategiczny wymiar partnerstwa z Meksykiem

Szef polskiej dyplomacji nakreślił również kwestie relacji Polski z Ameryką Południową. Podkreślił, że wzmocnieniu relacji z państwami tego regionu służyły m.in. wizyta na szczycie ministrów spraw zagranicznych UE oraz Wspólnoty Ameryki Łacińskiej i Karaibów w Dominikanie. MSZ planuje w najbliższym roku nadać strategiczny wymiar naszemu partnerstwu z Meksykiem, czemu będzie służyła planowana wizyta Prezydenta Rzeczpospolitej w tym kraju.

„Dostrzegamy potrzebę dialogu z naszym rosyjskim sąsiadem”

– Polityka wobec Federacji Rosyjskiej jest niestety uwarunkowana agresywnymi działaniami rosyjskimi w Europie Wschodniej. Równocześnie, jednak dostrzegamy potrzebę dialogu z naszym rosyjskim sąsiadem. Będziemy podejmować kroki na rzecz rozwoju dialogu społecznego, kontaktów międzyludzkich, współpracy kulturalnej i odbudowy dwustronnych relacji gospodarczych. Mamy nadzieję, że przyczyni się do tego wznowienie prac Polsko – Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Traktujemy Rosję poważnie, tak jak traktuje się wielkie państwo i sąsiada. Jednak jeśli chodzi o nasze relacje, to do tanga trzeba dwojga. Będziemy zatem nadal przekonywać naszych rosyjskich partnerów, że konstruktywna współpraca jest możliwa, jeśli będziemy ją opierać na uważnym wysłuchaniu i zrozumieniu oczekiwań drugiej strony – podkreślił Waszczykowski.

W dalszej części expose szef MSZ zaznaczył, że Polska oczekuje zwrotu wraku prezydenckiego samolotu TU-154. – Sprawa odzyskania wraku Tupolewa leży na sercu rządowi Prawa i Sprawiedliwości, a zwłaszcza szefowi polskiej dyplomacji. Nie zaprzestanę wysiłków, żeby spełnić wolę Polaków, którzy czekają na to już prawie siedem lat. Rozpatrujemy obecnie możliwość złożenia skargi w sprawie rosyjskiego śledztwa dot. katastrofy smoleńskiej do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze – przyznał..

Co z Trójkątem Weimarskim?

W kontekście Francji minister podkreślił, że państwo to odpowiada za rozpad Trójkąta Weimarskiego i Polska musi teraz podjąć się odbudowy jego znaczenia. Z kolei Wielka Brytania pojawia się w expose Waszczykowskiego głównie w kontekście wykorzystywania strategicznych okazji politycznych. Waszczykowski zwrócił także uwagę na to, że kolejnymi partnerami Polski jest jedenaście państw Trójmorza - Estonia, Litwa, Bułgaria, Rumunia i kraje Grupy Wyszehradzkiej - Węgry, Czechy, Słowacja. Szef MSZ podkreślił, że głównym zadaniem Polski ma być umacnianie roli lidera Europy Środkowowschodniej i popieranie reformy UE, która zakłada ograniczenie roli Komisji Europejskiej. Zaznaczył konieczność wzmocnienia roli państw narodowych i nowego zdefiniowania kompetencji instytucji UE.