Zalewska przekonuje, że zwolnień po reformie nie będzie. Kuratorium doradza jak zwalniać nauczycieli

Dziennikarz portalu Wpr24.pl Ewelina Latosek ujawniła, że w trakcie spotkania przedstawicieli Mazowieckiego Kuratorium Oświaty z dyrektorami szkół, które odbyło się 7 lutego w Piasecznie, prezentowano m.in. w jaki sposób zwolnić nauczycieli. Jako dowód na stronie portalu opublikowano zdjęcie jednego ze slajdów prezentacji, gdzie wyjaśniono, że nauczyciel powinien otrzymać wypowiedzenie do 31 maja. Kuratorium wyjaśniało również kwestie związane z okresami wypowiedzenia oraz odprawami.

Przedstawiciele kuratoriów poza dyrektorami szkół mają odbyć także spotkania z nauczycielami oraz rodzicami. W trakcie spotkań mają przedstawiać założenia reformy edukacji, która w życie wejdzie 1 września 2017 roku.

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska jeszcze przed prezentacją założeń zmian, które pociągną za sobą m.in. likwidację gimnazjów, przekonywała, że nauczyciele nie stracą pracy. Co więcej, 1 lutego 2017 roku na antenie RMF FM podkreślała, iż planowana reforma spowoduje wzrost liczby miejsc pracy dla pedagogów. – W szkole podstawowej, średnio jest 19 uczniów w klasie. W gimnazjum jest od 23 do 25. Prawo oświatowe mówi: przechodzimy tymi samymi klasami. Nikogo nie kumulujemy. Różnica, to właśnie dodatkowe oddziały a jeżeli dodatkowe oddziały i dodatkowe klasy to dodatkowe miejsca pracy – podkreśliła.