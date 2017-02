Rekordowa aukcja WOŚP. Autor i nabywca zdjęcia spotkali się z Pierwszą Damą

Od wielu lat osoby publiczne, w tym również sportowcy, aktorzy czy politycy, przekazują różnego rodzaju przedmioty na specjalne aukcje WOŚP. Podobnie jak w ubiegłym roku w zbiórkę włączyła się również para prezydencka. Prezydent Andrzej Duda przekazał na licytację spinki do mankietów, natomiast Pierwsza Dama postanowiła zaangażować się w akcję poprzez oddanie na aukcję słynnego zdjęcia, które zostało wykonane przez Jacka Łabędzkiego podczas Światowych Dni Młodzieży.

Po przywitaniu papieża Franciszka na krakowskim lotnisku w Balicach, Agata Kornhauser-Duda w zabawny sposób przywitała się z biskupami. Uchwycony na zdjęciu moment wywołał falę komentarzy w mediach społecznościowych. Fotografia była wielokrotnie wykorzystywana jako tło do internetowych memów. Zdjęcie przekazane na aukcję WOŚP przez Pierwszą Damę opatrzono dodatkowo podpisem „Z uśmiechem, Agata Kornhauser-Duda”.

Rekordowa suma za zdjęcie Pierwszej Damy

Aukcja, na której wystawione zostało słynne zdjęcie, zakończyła się we wtorek 18 stycznia o godzinie 13:40. Nabywca zapłacił za fotografię 200 tys. złotych. Zdjęcie trafiło do właściciela prywatnej firmy z Solca Kujawskiego. – To niewyobrażalna suma. Za tyle pieniędzy zdarzało się nam wylicytować dobry motocykl albo auto. Ale nigdy zdjęcie. W życiu się tego nie spodziewaliśmy – mówi Andrzej Gałczyński, który prowadzi aukcje WOŚP. – Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Wpłatę w całości przeznaczymy na realizację celów tegorocznej Orkiestry – dodał rzecznik WOŚP Krzysztof Dobies.

W związku z tym, w czwartek 9 lutego Agata Kornhauser-Duda spotkała się z Jackiem Łabędzkim, twórcą słynnej fotografii oraz Markiem Małeckim, który wylicytował zdjęcie w ramach finału WOŚP. Fotograf i przedsiębiorca przybyli na spotkanie w towarzystwie małżonek. Po spotkaniu z Pierwszą Damą zaproszeni goście zwiedzili Pałac Prezydencki.