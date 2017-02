Waszczykowski o debacie w Sejmie: Usłyszałem dziesiątki epitetów. Frustracja do sześcianu

– To pokazuje straszną frustrację tej części opozycji, która nie może się pozbierać, że nie panuje, że nie rządzi – stwierdził. – Nie wiem, jakie żeśmy przecięli więzi, jakie marzenia o Polsce, ale to niepokojące, że 1,5 roku po wyborach nie możemy nawiązać normalnego dialogu o bardzo ważnych kwestiach międzynarodowych, polityce polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa w bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej, jaka jest wokół – stwierdził Waszczykowski.

Szef MSZ przywołał pojawiające się dziś na sali sejmowej wezwania do resetu w polityce zagranicznej i powrotu do tego, co było. – Ja odpowiadam, że nie będzie powrotu do tego, jak było, bo było tak, że nie decydowaliśmy o niczym w UE, chociaż sypaliśmy miliardy euro, żeby ratować tamtejszą strefę (euro - red.). Nie dopuszczono nas do żadnej decyzji, żadnych rozwiązań międzynarodowych, np. w kwestii ukraińskiej, np. do formatu normandzkiego – wyliczał minister.

Zdaniem szefa dyplomacji, za czasów poprzednich władz resortu Polska wypadała dobrze wizerunkowo, bo wiele decyzji było podejmowanych poza naszym krajem, który ślepo je akceptował. – Dziś nie stawiamy się okoniem tylko po to, by się stawiać. Dziś jasno artykułujemy w Europie i świecie swoje interesy. Jasno o nich mówimy i domagamy się kompromisu – podsumował Waszczykowski. Krytykę ze strony Grzegorza Schetyny określił mianem frustracji, u której podłoża, zdaniem ministra, leży ostatnia wizyta kanclerz Merkel i dobre rozmowy z liderami PiS.

Dzień pod znakiem polityki zagranicznej

