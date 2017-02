Kopacz przekonana o starcie Tuska na prezydenta. Pawłowicz: Jak z celi prowadzić kampanię?

Ewa Kopacz na antenie Radia dla Ciebie przyznała, że trzyma kciuki za Donalda Tuska oraz stwierdziła, że w jej ocenie jest taka możliwość, aby Donald Tusk wystartował w wyborach prezydenckich po zakończeniu kadencji na stanowisku szefa Rady Europejskiej. – Ktoś taki, jak Donald Tusk jest nam bezwzględnie potrzebny. Donald Tusk nie tylko wystartuje, lecz także prawdopodobnie te wybory wygra – powiedziała.

Do jej słów na Facebooku odniosła się poseł PiS Krystyna Pawłowicz. "Pani poseł Ewa KOPACZ: jestem przekonana,że Donald Tusk wystartuje w wyborach na prezydenta Polski. Ale jak z celi prowadzić kampanię wyborczą?" – pytała. Polityk nie wyjaśniła, dlaczego uważa, że były premier Polski wyląduje w celi.

Sugestie o możliwości postawienia Donaldowi Tuskowi zarzutów, czy wręcz skazania go, pojawiały się już wcześniej wśród polityków PiS. Jarosław Kaczyński, krytykując obecność byłego premiera Polski na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej, stwierdził w listopadzie minionego roku na antenie TVP Info: – Obecność w kierownictwie osoby, która może, podkreślam może, nie będę tego rozstrzygał, stać się przedmiotem zarzutów karnych, z całą pewnością Unii Europejskiej nie wzmocni. Prezes PiS powiedział wówczas także, że ma informacje o tym, iż Donald Tusk jest „przedmiotem wstępnego zainteresowania organów ścigania”. Były premier ma stanąć przed komisją śledczą ws. Amber Gold. Piramida finansowa działała w czasie, gdy to on stał na czele rządu.