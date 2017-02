Budowa drogi ekspresowej S-51 pod lupą CBA. Miało tam dojść do korupcji

Agenci CBA z Lublina zatrzymali inspektora nadzoru i właściciela biura projektowego, którzy zostali przyłapani na wymuszaniu łapówek przy budowie drogi ekspresowej. CBA apeluje do osób, które mogły być ofiarami wymuszeń, by zgłosiły się do Biura.