3,5 tys. osób mogło zostać oszukanych. Śledczy badają sprawę nowej piramidy finansowej

Przedstawiciele Pay Trade International Club LLC, której członkami mogło być nawet 3,5 tysiąca osób, mieli od 15 stycznia 2014 roku w kilku miastach w Polsce gromadzić środki pieniężne, otrzymywane od osób fizycznych, a później zarządzali nimi w taki sposób, by obciążać je innym ryzykiem aniżeli udzielanie kredytów i pożyczek. Przy czym przedstawiciele firmy, stosowali nieuczciwe praktyki rynkowe. Polegały one na wykorzystywaniu gromadzonych środków do prowadzenia i propagowania systemu promocyjnego typu piramida.

W ramach tego systemu konsumenci wykonywali świadczenia w zamian za możliwość otrzymania różnych korzyści, w tym korzystnego zakupu produktów i usług w ramach systemu konsorcyjnego i tworzonej grupy konsumentów. Osiągnięte przez konsumentów korzyści były uzależnione przede wszystkim od wprowadzenia innych konsumentów do systemu, a nie od sprzedaży lub konsumpcji produktów. Chodzi o przestępstwo z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe. Grozi za nie grzywna do 10 milionów złotych oraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Zasady działania piramidy

Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szczecinie. W toku śledztwa ustalono, że członkostwo w Klubie Pay Trade miało zapewniać dostęp do usług prawnych, szkoleń, dostęp do opieki medycznej, kantoru walutowego, windykacji, zakupu metali szlachetnych, doradztwa podatkowego. Ponadto spółka oferowała profesjonalne porady prawne świadczone przez renomowane kancelarie znacznie taniej, niż na ogólnodostępnym rynku, a także dostęp do opieki medycznej w ponad tysiącu placówkach.

Klubowiczom Pay Trade zyski miały przynosić inwestycje w produkty renomowanych firm. W zamian za oferowane korzyści majątkowe klubowicze mieli wyszukiwać nowych członków do klubu, którzy przystąpiliby do niego i wykupili pakiety członkostwa.