MON na zakupach. Długopisy za 83 tys. zł. Mają mieć ukryte ostrze i pisać przy 120 st. C

Warto na wstępie wyjaśnić, czym są długopisy taktyczne, za których 1000 sztuk ministerstwo obrony narodowej chce wydać około 83 tys. złotych. Oprócz tego, że - jak sama nazwa wskazuje - mogą służyć do pisania, są też wariacją na temat broni osobistej, o nazwie kubotan (przeważnie liczący 14 cm walec, z twardego plastiku lub metalu, służący do samoobrony, wywodzący się z Japonii).

Tak też, długopis taktyczny może być narzędziem samoobrony, a może być do niego dołączona też np. końcówka do zbijania szyb. MON w przetargu dokładnie rozpisało wymagania, co do takich długopisów. Te, które chce otrzymać resort obrony muszą:

być wykonane z aluminium lotniczego, anodowanego

posiadać antypoślizgową fakturę

być wyposażone "w co najmniej" zbijak do szyb, nożyk i latarkę (led z bateriami)

wkład, który pisze pod każdym kątem w temperaturach od -37 stopni do 120 stopni Celsjusza

posiadać wygrawerowane logo MON

Jak wskazuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, z zamówieniem dla MON są dwa problemy. Pierwszy dotyczy tego, że na świecie może istnieć zaledwie jeden model takiego długopisu taktycznego, który spełni wszystkie wymagania, jakie opisano w przetargu. Drugi to... polskie prawo.

Według ustawy o broni i amunicji, "ostrza ukryte w przedmiotach niemających wyglądu broni" są traktowane jako broń biała. Dlatego też, w Polsce żaden sklep czy importer, zajmujący się sprzętem militarnym, nie ściągnął do Polski długopisu taktycznego z ukrytym ostrzem. Co oznacza - jak pisze Skory - że albo długopisy taktyczne dla MON nie będą miały ukrytego noża, albo potrzebne będzie na nie pozwolenie na broń.

Zamówienie MON na materiały promocyjne