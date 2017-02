Powstanie komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji. „Polskie państwo zostało upokorzone”

– Bardzo często w przypadku reprywatyzacji używa się określenia, iż jest to najlepszy przykład, że polskie państwo było teoretyczne. To nieprawda, jest dużo gorzej. W tej sprawie polskie państwo zostało upokorzone. Polskie państwo w tej sprawie jest na kolanach. Naszym zadaniem jest, aby państwo podnieść z kolan – tłumaczył w Sejmie Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości.

Nad pracami komisji będą czuwać posłowie

Komisja, w myśl ustawy, będzie nadzwyczajnym organem administracji publicznej. Stanie na straży interesu publicznego wobec procederu wyłudzania nieruchomości w Warszawie. W opinii resortu „nieprawidłowości, do jakich doszło w Warszawie przy reprywatyzacji kamienic, wymagają bowiem podjęcia działań nadzwyczajnych”. Nad jej pracami w sposób pośredni będą czuwać wszystkie ugrupowania polityczne mające swoich reprezentantów w Sejmie, ponieważ to właśnie posłowie wybiorą ośmiu członków tej komisji. Z kolei przewodniczący zostanie powołany przez premiera na wniosek przygotowany wspólnie przez ministrów sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych i administracji.

Posiedzenia komisji będą jawne. Podejmowane przez nią decyzje będą opiniowane przez Społeczną Radę składającą się z dziewięciu osób powoływanych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz organizacji wspierających lokatorów. Komisja będzie zobowiązana sprawdzić decyzje reprywatyzacyjne dotyczące warszawskich nieruchomości. Ustali, które z decyzji mogły zapaść z naruszeniem prawa, a następnie przeprowadzi wobec nich pełne postępowanie rozpoznawcze, łącznie z analizą dokumentów i przesłuchaniami świadków.

Jakie decyzje może podjąć komisja?

Na czas postępowania komisja będzie mogła wpisać w księgę wieczystą nieruchomości ostrzeżenie o prowadzeniu takiego postępowania oraz zakazu jej sprzedaży. Po przeprowadzeniu postępowania rozpoznawczego komisja będzie mogła utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną, uchylić ją w całości lub części i orzec co do istoty sprawy lub uchylić decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który wydał ostateczną decyzję reprywatyzacyjną, jeżeli została ona wydana z naruszeniem prawa, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Komisja może również umorzyć postępowanie rozpoznawcze.