Jarosław Kaczyński zaczyna miesięcznicę od informacji ws. wypadku premier: Beata Szydło jest poważnie poszkodowana

– Mam do przekazania smutne informacje. Pani premier została poważnie poszkodowana. Podobnie jak funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu – powiedział Kaczyński. – Jesteśmy z tobą Beato. Jesteśmy z tobą i jesteśmy przekonani, że po krótkim pobycie w szpitalu będziesz z nami i będziesz na czele rządu – dodał prezes PiS. Co ciekawe, pierwsze informacje mówiły o niegroźnych obrażeniach.

Jarosław Kaczyński odniósł się także do kwestii kontrmanifestacji, która w czasie 82. miesięcznicy, podobnie jak w czasie poprzednich, zebrała się na Krakowskim Przedmieściu. – To, co dzisiaj widzimy, to nic innego jak furia, rozpacz i strach tych, którzy boją się prawdy. Ale prawda zwycięży. Polska zwycięży. Zdrajcy przegrają. Niech żyje Polska – mówił Kaczyński.

Po przemówieniu prezesa PiS zebrana w centrum Warszawy grupa zwolenników partii rządzącej skandowała: „Jarosław!”, „Niech żyje Polska!” oraz „Cześć i chwała bohaterom!”. Następnym punktem programu było odczytanie listu związanego ze zbliżającą się 7. rocznicą katastrofy smoleńskiej przez poseł PiS Anitę Czerwińską. - Za 2 miesiące upłynie 7 lat od momentu, gdy po raz pierwszy tysiące ludzi ruszyło, by modlić się i oddawać hołd ofiarom lotu do Smoleńska. Tamte obrazy są ciągle żywe – czytała polityk. Mówiła także, że „wielu komentatorów próbowało przekonywać, że ci którzy pamiętają nie zasługują na szacunek”, ale „po latach Polacy jeszcze raz pokazali, że potrafią docenić cechy takie, jak wierność i upór”. W liście osoby, które zginęły w katastrofie nazwano „poległymi”.