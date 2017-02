„Tu wolna jest Warszawa”. KOD demonstrował przeciwko projektowi zmiany granic stolicy

"Tu wolna jest Warszawa" - pod takim hasłem w sobotę maszerowali zwolennicy KOD w proteście przeciwko proponowanym przez PiS zmianom granic Warszawy. Demonstracja wystartowała o godzinie 12 z Placu Bankowego, gdzie mieści się warszawski ratusz. Uczestnicy manifestacji przeszli ulicą Senatorską pod Pałac Namiestnikowski.



"Warszawo, stań do Walki o swoje prawa. Nie pozwólmy sobie odebrać samorządów. Nowa Ustawa Warszawska, zaproponowana przez PiS to tylko fortel, mający na celu przejęcie władzy w Stolicy. Zapowiedzi posła Kaczyńskiego, dotyczące zmiany ordynacji wyborczej w wyborach samorządowych to skandal" - wzywali w opisie wydarzenia na Facebooku zwolennicy KOD.



Rada Miasta Warszawy podjęła decyzję o przeprowadzeniu referendum w sprawie zmiany granic stolicy. Głosowanie zaplanowano na 26 marca.

Projekt ustawy bez konsultacji

Ponieważ projekt zmian w ustroju Warszawy został zgłoszony jak projekt poselski, nie wymagał on przeprowadzenia konsultacji społecznych. Jeśli marszałek Sejmu podejmie decyzję o nadaniu projektowi ustawy trybu pilnego, oznacza to, że może on zarządzić przeprowadzenie pierwszego czytania bez zachowania terminu określonego w art. 37. Jednocześnie marszałek Sejmu kierując pilny projekt ustawy do komisji, ustala termin przedstawienia sprawozdania, który nie może być dłuższy niż 30 dni. Ponadto, projekt pilny ustawy jest wprowadzany do porządku dziennego posiedzenia Sejmu na posiedzeniu najbliższym po zakończeniu prac komisji.

Powiększona Warszawa

Projekt zakłada utworzenie na obszarze tworzącym metropolię warszawską, nowego rodzaju jednostki samorządu terytorialnego o charakterze metropolitalnym. Będą one realizować zadania powiatowe i zadania związane z funkcjami metropolitalnymi w obszarze zagospodarowania przestrzennego, koordynacji i zadań publicznych w gminach czy transportu. Dotychczasowe miasto na prawach powiatu - Warszawa - otrzyma status gminy miejskiej o nazwie gmina Warszawa, z podziałem na dzielnice.