„Polska Kaczyńskiego nie zostałaby przyjęta do Unii, Polska Macierewicza do NATO”

Według europosła Platformy Obywatelskiej obecna polityka zagraniczna nie przystaje do reguł panujących wśród państw Zachodu. Jego zdaniem politycy Prawa i Sprawiedliwości zniechęcają społeczność międzynarodową do naszego kraju. – Moje bardzo ważne odczucie: Polska Kaczyńskiego nie zostałaby przyjęta do Unii Europejskiej, Polska Macierewicza nie zostałaby przyjęta do NATO. Jesteśmy tam, ale traktowani trochę jak kraj specjalnej troski – stwierdził na antenie TVN 24. – Racją stanu Polski jest bycie wewnątrz tych organizacji bezpieczeństwa zbiorowego, jakimi są Unia Europejska i NATO – przypomniał.

Podczas programu Lewandowski ocenił też expose sejmowe ministra Waszczykowskiego i dotychczasową politykę zagraniczną rządu. – Uważam, że polska polityka zagraniczna to jest wyścig do ucha prezesa. Dużo jest w tym - jak to nazywam - wzdęcia godnościowego na użytek krajowy, bez względu na szkody międzynarodowe – podsumował. – Była jakaś próba nawiązania kontaktu z rzeczywistością po wyprawie na Księżyc, czyli szukaniu sojuszu z Wielką Brytanią, Międzymorza, nie wspominając o San Escobar –dodał. Przyznał jednak, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości nie będą rozliczać szefa MSZ z jego potknięć. – Jeżeli ten „lud smoleński” wierzy w zamach smoleński, to może też uwierzyć w ten zmyślony świat Waszczykowskiego, w którym Polska wstaje z kolan – mówił.