Patenty oficerskie dla 161 księży z jednostek Ludowego Wojska Polskiego

W sobotę, 11 lutego w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyła się uroczystość wręczenia patentów oficerskich grupie 161 księży. - Wtedy, gdy były tylko szyki zaciężne, to wy tworzyliście armię duchową. Dzięki temu żołnierze polscy bez względu na to, jakie musieli wykonywać rozkazy zawsze pamiętali, że mają obowiązek służyć Bogu i Ojczyźnie. Ta myśl przetrwała i stała się źródłem odbudowy polskiej armii, to dzięki Wam w olbrzymim stopniu – podkreślał szef resortu obrony.

– Armię tworzą wartości, którym żołnierze służą. Jeżeli nie ma wartości nie ma armii, nie ma narodu. I dlatego to wy tę armię tworzyliście cały czas, nawet jeśli nie było jej widać na zewnątrz. Dzisiaj składamy Wam hołd. Ale składając Wam hołd mówimy, służcie Polsce dalej, bo was potrzebujemy. Potrzebujemy takiego ducha, potrzebujemy tych wartości, właśnie takiej determinacji. (...) Dumny jestem, że mogę w imieniu pana prezydenta, armii polskiej przekazać te patenty – mówił Antoni Macierewicz.

Po mszy świętej zostało odczytane postanowienie Prezydenta RP w sprawie mianowania żołnierzy na pierwszy stopień oficerski. Szef MON wręczył patenty oficerskie grupie księży, którzy w latach 1959-80 odbywali przymusową służbę wojskową w tzw. jednostkach kleryckich. Na zakończenie uroczystości minister obrony narodowej wraz z delegacją złożył wieniec pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej.