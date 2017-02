Eurowizja 2017. Kto będzie reprezentował Polskę?

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, reprezentanta Polski, który pojedzie na Eurowizję, wybiorą jurorzy i widzowie. 18 lutego w koncercie zaśpiewają wybrani przez Komisję Kwalifikacyjną. Piosenkę, którą wybiorą Polacy, usłyszymy 9 maja podczas pierwszego półfinału Eurowizji w Kijowie. Głosami Komisji Kwalifikacyjnej do Koncertu Krajowych Eliminacji zakwalifikowano następujących artystów wraz z utworami:

– Martin Fitch „Fight for us”

– Kasia Moś „Flashlight”

– Carmell „Faces”

– Agata Nizińska „Reason”

– Rafał Brzozowski „Sky over Europe”

– Isabell Otrębus-Larsson „Voiceless”

– Małgorzata Uściłowska (Lanberry) „Only human”

– Aneta Sablik „Ulalala”

– Paulla „Chcę tam z tobą być”

– Olaf Bressa „You look good”





Zwycięska piosenka Ukrainy



61. Konkurs Piosenki Eurowizja wygrała reprezentantka Ukrainy Jamala, który wykonała utwór "1944" o przesiedleniu Tatarów krymskich przez Sowietów. Sama wokalistka jest potomkiem Tatarów krymskich wysiedlonych przez Sowietów do Azji Centralnej na rozkaz Józefa Stalina. Do Azji Centralnej trafiło wówczas 200 tys. Tatarów krymskich. Transportowani byli najczęściej bydlęcymi wagonami. Wśród deportowanych była także babcia wokalistki, która trafiła do Kirgistanu, gdzie urodziła się także Dżamała. Polska z piosenką Michała Szpaka "Color of Your Life" zajęła 8. miejsce.