Zamieszki pod Katowickim Holdingiem Węglowym. 9 osób zatrzymanych, są zarzuty

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach podczas protestu przed siedzibą Katowickiego Holdnigu Węglowego zatrzymali 9 najbardziej agresywnych mężczyzn. Siedmiu z nich było pod wpływem alkoholu. Trafili oni do policyjnego aresztu. Zatrzymani to mieszkańcy śląskich miast w wieku 25 do 39 lat. Wszyscy usłyszeli już zarzuty udziału w zbiegowisku, za co grozi kara do 3 lat więzienia. Śledczy określili ich wybryk, jako chuligański, wobec czego sprawcy poniosą surowszą karę. Przyznali się oni do postawionych zarzutów i poddali się dobrowolnie karze.

Spotkanie władz regionu ze związkami zawodowymi

W czwartek w siedzibie KHW odbyło się spotkanie władz holdingu z przedstawicielami górniczych związków zawodowych. Celem było zaprezentowanie porozumienia w sprawie połączenia Katowickiego Holdingu Zbrojeniowego z Polską Grupą Górnicza. Wcześniej przygotowane zostało porozumienie - oświadczenie dotyczące drugiej raty "czternastki" do 3 marca br. pod warunkiem zawarcia z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w KHW porozumienia dotyczącego zbycia wybranych aktywów KHW do PGG. Zostało ono podpisane przez ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego oraz członków zarządu KHW.

Górnicy żądają wypłaty „czternastek”

Podczas spotkania zarządu KHW i związkowców przed siedzibą holdingu zaczęli się gromadzić górnicy, żądając wypłaty drugiej części „czternastek”. W ramach wypłaty pierwszej części dostali w formie zaliczki op tysiąc złotych netto. Po zakończeniu spotkania związkowcy przekazali górnikom, że nie przystali na przedstawiony projekt porozumienia dotyczący połączenia z Polską Grupą Górniczą. Wzburzeni demonstranci usiłowali wedrzeć się do siedziby KHW, a w stronę budynku poleciały petardy. Policjanci mieli użyć gazu łzawiącego. W wyniku zamieszek nikt nie został ranny, jednak osiem osób zostało zatrzymanych do wyjaśnienia. Ponadto, funkcjonariusze wylegitymowali 80 uczestników demonstracji.