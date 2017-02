Poseł PiS: Opozycja zapomniała, jak za ich czasów nietrzeźwi funkcjonariusze BOR rozbijali się po drzewach

Poseł Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że nie ma w sobie pewności, aby teraz przesądzać, jakie były dokładne okoliczności wypadku, w którym uczestniczyła premier Beata Szydło. Przypomnijmy, do wypadku kolumny samochodów Biura Ochrony Rządu doszło na ulicy Powstańców Śląskich w Oświęcimiu 10 lutego.





Jak podkreślał poseł Łukasz Schreiber, najważniejsze jest to, że stan zdrowia szefowej rządu i poszkodowanych oficerów BOR jest dobry i stabilny. Polityk przyznał również, że skandaliczne było zachowanie opozycji po zdarzeniu w Oświęcimiu. – Opozycja od razu wiedziała, że funkcjonariusz był niedoświadczony, choć się okazało, że ma kilkunastoletni staż – zauważył Schreiber.

O tym, że samochodem, którym podróżowała szefowa rządu kierował doświadczony kierowca informowało po wypadku MSWiA w komunikacie. „Samochód, którym poruszała się Pani Premier to pancerne audi A8 z 2016 r. Kierował nim doświadczony funkcjonariusz, który jest w służbie od 2002 r. i był kierowcą w grupach ochronnych byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Od początku rządu Prawa i Sprawiedliwości jest kierowcą w grupie ochronnej Pani Premier. Posiada prawo jazdy kategorii B, C, D, uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz odbył szkolenie na tym modelu samochodu” –czytamy.

– Dla mnie to jest zdumiewające. Opozycja chyba zapomniała jak za ich czasów, w Budzie Ruskiej, nietrzeźwi funkcjonariusze BOR rozbijali się po drzewach – ocenił poseł Schreiber.