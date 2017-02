Wicepremier wspomniał „Pitbulla” w kontekście mafii VAT-owskich. „Dresy zamieniono na białe kołnierzyki”

Wicepremier wyjaśniał, że rząd i formacja polityczna, z którą się związał, chce, by „zwykli obywatele” korzystali z takich programów jak „500+”, „75+” czy innych prospołecznych rozwiązań. Jednak jak zastrzegł, by można było te programy realizować, należy zwiększać wpływy do budżetu. – Ten nasz budżet to taki budżet nadziei i rzeczywiście musimy mafiom VAT-owskim zabrać te pieniądze. To jest wielkie zadanie dla naszego ministerstwa – powiedział.

Minister finansów przyznał też, że mafia VAT-owska wciąż działa i to „intensywnie”. Wskazał również, że mafia „przepoczwarza się” cały czas i działa na nowych polach, w nowych branżach. – Jest to czasem gonienie bardzo sprytnego króliczka, czy nawet królika po polu, ale na pewno się nie poddajemy – zapewnił.

Wicepremier zwrócił się też bezpośrednio do prowadzącego rozmowę w TVP Info, wspominając, że „młodzież opowiadała mu” o filmie „Pitbull”. – To jest film o mafiach VAT-owskich, które dresy z dawnych lat zamieniły na białe kołnierzyki i pławią się w luksusie. 10 tysięcy złotych dziennie wydają na złote zegarki, baseny, my to chcemy ukrócić. Jesteśmy formacją polityczną dla zwykłych ludzi, dla przeciętnych obywateli – wyjaśnił Morawiecki.