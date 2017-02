Prof. Cenckiewicz ujawnia nieznane nagranie z rozmowy Macierewicz-Wałęsa. Padają słowa o „swojej teczce”

Film, który zamieścił prof. Cenckiewicz, członek Kolegium IPN, jest w dużej mierze znany z filmu „Nocna zmiana” - jednak to co pokazano w produkcji kończy się na wspólnym przejściu ówczesnego prezydenta RP Lecha Wałęsy z Antonim Macierewiczem (wtedy ministra spraw wewnętrznych) do jednego z pokojów. Tymczasem film upubliczniony przez historyka zawiera dodatkowe kilkanaście sekund z ich rozmowy.

W pewnym momencie nagrania Wałęsa zwraca się do Macierewicza, że chciałby zobaczyć „swoją teczkę”.

Prof. Cenckiewicz opatrzył film swoim komentarzem:

„Niby znany, głównie z filmu Jacka Kurskiego >>Nocna zmiana<<, ale sekwencja przejścia do pokoju prezydenta Wałęsy i ministra Macierewicza, a zwłaszcza słowa >>Żywej Legendy<< o tym, że chciałby zobaczyć >>swoją teczkę<< – raczej nieznana! BEZCENNE! Reakcja Macierewicza hollywoodzka!”.

Spór o przeszłość Wałęsy

We wtorek 31 stycznia w siedzibie IPN zaprezentowano opinię biegłych, z której wynika, że odręczne zobowiązanie współpracy z SB zostało w całości nakreślone przez Lecha Wałęsę. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze doniesienia historyków, m.in. Sławomira Cenckiewicza (obecnie członka Kolegium IPN), który w opublikowanej w 2008 roku książce, której współautorem jest Piotr Gontarczyk, dowodził, że Lech Wałęsa to TW „Bolek”.

Mimo obciążających go opinii specjalistów, które jednoznacznie wskazują na jego współpracę z SB w latach 70., Lech Wałęsa tydzień po upublicznieniu ustaleń biegłych, zaprzeczył, że teczki są autentyczne. – Przysięgam, że nigdy nie przysięgałem po tamtej stronie, ale jednocześnie informuję: ja miałem swoje metody walki – mówił były prezydent i poinformował dziennikarzy, że planuje powołać swoich grafologów.