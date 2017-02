Prezydent w kombinezonie narciarskim, przestraszony marszałek Sejmu. Kogo jeszcze zobaczymy w nowym odcinku „Ucha prezesa”?

„Ucho Prezesa” to miniserial polityczny, stworzony przez Roberta Górskiego, lidera Kabaretu Moralnego Niepokoju. Sam Robert wciela się w nim w TEGO Prezesa, w TYM gabinecie, na TEJ ulicy. Jest tytułowym uchem, do którego każdy chce dotrzeć" - czytamy na profilu „Ucha Prezesa” na Facebooku. Podkreślono, że program jest kontynuacją „Posiedzenia rządu”, które Robert Górski pisywał od lat do programów kabaretowych. „Teraz bohater nie jest premierem - nie uczestniczy w posiedzeniach rządu, tylko siedzi za biurkiem i wydaje dyspozycje. Centrum dowodzenia światem mieści się właśnie w jego gabinecie, a nie w Radzie Ministrów, dlatego tam została przeniesiona akcja serialu” – czytamy. Do tej pory udostępniono cztery odcinki produkcji.

Na profilu „Ucha Prezesa” na portalu Youtube pojawiła się zapowiedź trzech kolejnych odcinków produkcji. Zobaczymy w nich m.in. minister edukacji narodowej oraz marszałka Sejmu,do którego grany przez Robert Górskiego prezes mówi „weź się w garść, ogarnij się, w końcu jesteś drugą osobą w państwie”. W następnych odcinkach pojawią się również nawiązanie do przyznania prezesowi PiS tytułu „Człowiek wolności” oraz zamiłowania prezydenta do jazdy na nartach. Na razie nowy odcinek serialu jest dostępny na płatnej platformie showmax.tv. Na Youtube piąty odcinek serii będzie dostępny od 20 lutego.