Dziennikarz znieważył Dudę i Kaczyńskiego? Prokuratura wszczęła śledztwo

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim podjęła śledztwo w sprawie możliwego znieważenia m.in. prezydenta Andrzeja Dudy. Obraźliwe wpisy miały pojawiać się na facebookowym koncie Dawida C. To były dziennikarz, współpracujący z największymi stacjami telewizyjnymi. Obecnie jest on jednym z blogerów portalu naTemat.pl. Sprawę zgłosiła „Gazeta Trybunalska”.

Według informacji opublikowanych w „Gazecie Trybunalskiej”, śledztwo obejmuje internetową aktywność Dawida C. z grudnia 2016 roku. Miał on wówczas pisać: „Jak myślicie? Czy Kaczyński, Ziobro, Macierewicz, Szydło i Duda mogą pozwać mnie za użycie w tekście słów: profesjonalni kłamcy, terroryści, analfabeci polityczni, myślenie nie jest ich mocną stroną, notoryczni przestępcy, wulkany intelektu, grabieżcy, hołota, itp.?” Nazywał też Jarosława Kaczyńskiego „paranoikiem i psychopatą, nie odczuwającym uczuć wyższych, bez cienia empatii”.

Śledztwo ma być toczone pod kątem zapisów Kodeksu Karnego: art. 135 par. 2 penalizującego publiczne znieważenie prezydenta RP, które podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 oraz art. 226 par. 1 dotyczącego znieważania funkcjonariusza publicznego lub osoby mu pomagającej podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, które podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.