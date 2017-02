Petru mówi o „niesejmowym tygodniu”. Kolejna wypowiedź hitem w sieci

Ryszard Petru mówił o planach Nowoczesnej, która przygotowała wniosek o wotum nieufności wobec ministra Mariusza Błaszczaka. Lider ugrupowania stwierdził, że szef MSWiA nie radzi sobie ze swoimi obowiązkami i zapewnieniem bezpieczeństwa w państwie. – Zaapelowaliśmy do wszystkich partii opozycyjnych, by zbierać podpisy pod wnioskiem o odwołanie Mariusza Błaszczaka. Chcemy, żeby to był wniosek ponadpartyjny – podkreślił.

Jako kolejne padło pytanie o liczbę podpisów zebranych pod wnioskiem o odwołanie ministra. – Teraz jest tydzień niesejmowy, czyli posłów nie ma w Sejmie. Jak nie ma w Sejmie, to się trudniej zbiera, niż jak są w Sejmie – wyjaśnił Petru.