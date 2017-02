Suski ma problem z definicją pigułki „dzień po”. „Co ona leczy?”

14 lutego rząd przyjął projekt regulujący kwestię sprzedaży pigułki „dzień po”. Według jego założeń zakup pigułki dostępny będzie tylko dzięki recepcie wydanej przez lekarza. Rząd tłumaczył, że rozwiązanie to umożliwi lekarzowi kontrolę nad bezpiecznym stosowaniem tych preparatów, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie pacjentki.

Komisja Europejska podjęła decyzję, iż pigułki "dzień po", stosowane jako tzw. antykoncepcja awaryjna mogą być sprzedawane bez recepty we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Tabletki ellaOne zapobiegają ciąży nawet 5 dni po stosunku płciowym. Substancja czynna preparatu to octan uliprystalu. Tabletki hamują lub opóźniają owulację. Według zapewnień twórców, nie są przeznaczone do stosowania podczas ciąży i nie powodują jej przerwania.