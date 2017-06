Duda dziękuje za prace IPN na Łączce. „Przyszedłem pokłonić się szczątkom żołnierzy niezłomnych”

– Prace archeologiczno-ekshumacyjne, które IPN prowadzi na Łączce Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie, to służba dla Rzeczypospolitej – oświadczył prezydent Andrzej Duda, który w piątek odwiedził miejsce prac specjalistów Instytutu.

– Z wielkim wzruszeniem przybyłem tutaj na Powązki na tzw. Łączkę, żeby pokłonić się szczątkom żołnierzy niezłomnych, które zostały wydobyte przez zespół pana prof. Szwagrzyka, przez tych ludzi, którzy tutaj z tak wielkim poświęceniem wykonują tą służbę dla Rzeczypospolitej – powiedział prezydent, który spotkał się z zespołem badawczym oraz wolontariuszami.

– Przyszedłem im podziękować za to, że służą tak Polsce. To są młodzi ludzie, to są wolontariusze, to są ci, którzy wykonują tak niezwykle ważne zadanie, które jest bez wątpienia budowaniem godności naszego państwa – dodał Andrzej Duda. Prezydent złożył także wieniec przy Panteonie-Mauzoleum na „Łączce”.

Masowy grób

Prace IPN, które mają potrwać do końca czerwca, są realizowane na terenie do niedawna niedostępnym - do grudnia 2016 r. zajmowanym przez grobowce z lat 80. Poszukiwane są szczątki m.in. gen. Augusta Emila Fieldorfa, rtm. Witolda Pileckiego, płk. Łukasza Cieplińskiego.

W ostatnich dniach - jak poinformował PAP wiceprezes IPN prof. Szwagrzyk, który w Instytucie kieruje Biurem Poszukiwań i Identyfikacji - w miejscu poszukiwań odkryto masową jamę grobową. – Odkryliśmy tam szczątki co najmniej kilkunastu osób – powiedział Szwagrzyk.