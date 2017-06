RDI apeluje do ministerstw, chce zwrotu relacji Polska-Ukraina. „Gloryfikują OUN-UPA, niebezpieczne wypowiedzi Wjatrowycza”

„Z niepokojem obserwujemy politykę historyczną Ukrainy wobec Polski. Wzrasta gloryfikowanie OUN-UPA, niechęć do skonfrontowania się z prawdą o rzezi wołyńskiej, dochodzi do ataków na polskie placówki dyplomatyczne, a manipulacje faktami historycznymi w mediach coraz częściej podburzają przeciwko Polakom” – czytamy w materiale opublikowanym na stronie Reduty Dobrego Imienia. Autorzy oświadczenia wskazują też, że „szczególnie agresywne i niebezpieczne” są wypowiedzi przewodniczącego ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyra Wjatrowycza.

Dalej RDI wskazuje, że Polacy, którzy wyrażają swój sprzeciw wobec ukraińskiej narracji historii, dostają wieloletni zakaz wjazdu na Ukrainę. Jako przykład podano przypadek prezydenta Przemyśla Roberta Chomy, a także Zdzisława Koguciuka (działacz społeczny, który walczył m.in. o upamiętnienie ofiar ludobójstwa na Wołyniu). Reduta Dobrego Imienia w związku z tymi obiekcjami wobec ukraińskiej polityki historycznej zwróciła się z oświadczeniem do Kancelarii Prezydenta, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.